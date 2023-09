Manchester City-Stella Rossa: Alvarez segna... ed esulta con la 'Dybala mask' (FOTO)

In campo questa sera, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, anche il Manchester City che in casa ospita la Stella Rossa. La squadra di Pep Guardiola va in svantaggio e poi rimonta: Julian Alvarez pareggia al 47' il gol di Bukari e, dopo la rete, l'attaccante argentino esulta con la 'Dybala mask' del giallorosso Paulo Dybala, con cui ha vinto il Mondiale in Qatar con la maglia dell'Argentina. Alvarez, poi, sigla la doppietta personale e Rodri, con un gran gol, firma il 3-1.