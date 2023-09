Lista UEFA: esclusi Azmoun e Kristensen

L'attesa è terminata. Entro la mezzanotte odierna la Roma dovrà consegnare alla UEFA la lista dei calciatori convocabili per le sei partite valide per la fase a gironi dell'Europa League 2023/24. In attesa dell'ufficialità, spuntano le prime indiscrezioni: secondo quanto riferito da Jacopo Aliprandi, giornalista del Corriere dello Sport, i due dei nuovi acquisti Sardar Azmoun e Rasmus Kristensen non rientreranno nell'elenco. I due sarebbero stati esclusi a causa delle restrizioni imposte dalla UEFA in seguito all'accordo siglato con i giallorossi per il rispetto del Fair Play Finanziario.