FOTO - Sheriff-Roma 1-2

Dopo la finale persa a Budapest, torna in campo in Europa League la Roma. I giallorossi, in questo esordio europeo, fanno visita allo Sheriff Tiraspol. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Mourinho la sblocca sul finale della prima frazione grazie all'autogol di Kiki propiziato dal calcio di punizione di Paredes. Al minuto 57 arriva il pareggio moldavo con Tovar, ma Lukaku al 64' riporta avanti i giallorossi. Questi i migliori scatti del match: