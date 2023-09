Europa League, SHERIFF-ROMA: le probabili formazioni. Davanti Lukaku-El Shaarawy

Inizia da Tiraspol il cammino della Roma in Europa League: alle 18.45 i giallorossi sono attesi in casa dello Sheriff Tiraspol di Roberto Bordin nella prima giornata del girone G della competizione europea. Senza Smalling e Pellegrini, José Mourinho - che non guiderà la squadra dalla panchina poiché squalificato - opta per vari cambi: il tecnico concede spazio a Svilar tra i pali e conferma il terzetto difensivo visto contro l'Empoli, in mezzo al campo Aouar e Bove completano il reparto con Cristante, con Karsdorp e Zalewski sugli esterni. Davanti Mourinho si affida a Lukaku, favorito su Belotti per una maglia da titolare, ed El Shaarawy mentre Dybala si accomoda inizialmente in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SHERIFF: Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Talal; Mbekeli, Ademo, Badolo, Joao Paulo; Luvannor.

All.: Bordin.

ROMA: Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

Arbitro: Treimanis. Assistenti: Gudermanis - Spasennikovs. IV uomo: Golubevs. VAR: Dingert. AVAR: Brand.