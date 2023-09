Sheriff-Roma: giallorossi arrivati in Moldavia (FOTO e VIDEO)

La Roma è pronta a partire per la trasferta di Tiraspol, dove sfiderà i padroni di casa dello Sheriff per l'esordio ufficiale nel girone di Europa League 2023/24. La squadra è partita da Roma intorno alle 15.00, accolta da una ventina di tifosi presenti in aeroporto tra cui un ragazzo che ha mostrato uno striscione dedicato a Dybala con la scritta "Toda Joya", ed è arrivata a Tiraspol, in Moldavia, intorno alle 17.25. Gli aggiornamenti:

17.25 - La Roma è arrivata in Moldavia. Ad annunciare l'arrivo del club dove i giallorossi affronteranno lo Sheriff è stato Paulo Dybala, che su Instagram scrive: "Siamo arrivati in Moldavia ragazzi". Con il messaggio un selfie con l'immancabile mate in mano.

14.55 - La squadra, guidata da José Mourinho che domani non andrà in panchina poiché squalificato, è in partenza per raggiungere Tiraspol: