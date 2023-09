Europa League, ko con il Lucerna: terza sconfitta di fila in campionato per il Servette

In campionato il Servette, avversario della Roma nella fase a gironi di Europa League ed atteso all'Olimpico il 5 ottobre nella seconda giornata del gruppo G, raccoglie la terza sconfitta consecutiva in campionato: la formazione di René Weiler cade in casa del Lucerna. La squadra di casa vince 2-0 con l'autogol di Bolla al 7' e la rete di Meyer al 18'.