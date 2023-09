Europa League, ko casalingo per il Servette in campionato: lo Young Boys vince 1-0

Sconfitta casalinga per il Servette in Super League, la massima divisione del campionato svizzero: gli avversari della Roma nel girone di Europa League perdono di misura nella sesta giornata di campionato per mano dello Young Boys. Decide ad inizio gara, al 2° minuto di gioco, una rete di Lakomy. La squadra allenata da René Weiler ha conquistato 6 punti in altrettante giornate di campionato.