Europa League, il calendario della Roma: esordio il 21 settembre in casa dello Sheriff. Il 26 ottobre la sfida in casa con lo Slavia Praga

Dopo i sorteggi di ieri dei gironi di Europa League che hanno inserito la Roma nel gruppo G insieme a Slavia Praga, Sheriff e Servette, questa mattina la UEFA ha ufficializzato il calendario delle partite con i rispettivi orari. La Roma di José Mourinho esordirà il 21 settembre alle 18:45 in trasferta contro lo Sheriff. Seconda e terza entrambe in casa alle 21:00, il 5 ottobre contro il Servette e il 26 ottobre contro lo Slavia Praga. La quarta e la quinta in trasferta, contro lo Slavia Praga il 9 novembre alle 18:45 e contro il Servette il 30 novembre alle 21:00. L'ultima, sarà il 14 dicembre alle 18:45 in casa contro lo Sheriff.

1°: Sheriff-Roma (21 sett. h 18:45)

2°: Roma-Servette (5 ott. h 21)

3°: Roma-Slavia Praga (26 ott. h 21)

4°: Slavia Praga-Roma (9 nov. h 18.45)

5°: Servette-Roma (30 nov. h 21)