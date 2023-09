Europa League, Atalanta-Rakow 2-0: nerazzurri primi nel girone D

Inizia con una vittoria anche il cammino dell'Atalanta nel girone D di Europa League. Gli uomini di Gasperini battono 2-0 il Rakow in casa e volano al primo posto insieme allo Sporting Lisbona, vittorioso in trasferta per 1-2 contro gli austriaci dello Sturm Graz. Nel primo tempo occasioni per Muriel e Lookman, con quest'ultimo vicino più volte al gol del vantaggio. Il Rakow prova a difendere il risultato ma deve capitolare al 49' sul colpo di testa di De Ketelaere, che sblocca il risultato. Al 67' i bergamaschi trovano il gol del raddoppio con un altro colpo di testa del neo entrato Ederson, che sfrutta un cross preciso di Ruggeri e chiude virtualmente la partita. Nel finale l'Atalanta controlla il doppio vantaggio e si porta a casa tre punti importanti senza subire gol.