Europa League: 3-3 tra Ajax e Marsiglia, vittorie per Sporting Lisbona e West Ham. Colpo dell'AEK Atene in casa del Brighton

Si chiude con le partite delle 21:00 il primo turno dei gironi dell'Europa League 2023/24, ricco di tanti gol e grande spettacolo. Vincono Atalanta (2-0 al Rakow), West Ham (3-1 al Backa Topola) e Sporting Lisbona (1-2 in casa dello Sturm Graz). Colpo a sorpresa dell'AEK Atene che batte a domicilio il Brighton di De Zerbi (2-3). Stesso risultato anche per il Friburgo in casa dell'Olympiakos, mentre in Olanda arriva un pareggio rocambolesco per 3-3 tra Ajax e Marsiglia. Vincono in casa Sparta Praga (3-2 all'Aris Limassol) e Rangers (1-0 contro il Betis).