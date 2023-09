Champions League: vittoria per il Napoli in casa del Braga, 2-1. Pari Inter con la Real Sociedad

Dopo Milan e Lazio, scendono anche in campo le altre due italiane in Champions League nella prima giornata della fase a gironi. Il Napoli vince in casa del Braga 2-1, mentre l'Inter in trasferta pareggia per 1-1 con la Real Sociedad recuperando lo svantaggio iniziale. Vittoria per Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal e Salisburgo.

I risultati finali:

Galatasaray-Copenaghen 2-2 (35' Elyounoussi, 58' Diogo Goncalves, 86' Boey, 88' Tete)

Bayern Monaco-Manchester United 4-3 (28' Sané, 32' Gnabry, 49' Hojlund, 53' rig. Kane, 88' e 95' Casemiro, 93' Mathys Tel)

Arsenal-PSV 4-0 (8' Saka, 20' Trossard, 38' Gabriel Jesus, 70' Odegaard)

Siviglia-Lens 1-1 (9' Ocampos, 24' Fulgini)

Real Madrid-Union Berlino 1-0 (94' Bellingham)

Braga-Napoli 1-2 (46' Di Lorenzo, 84' Bruma, 88' aut. Niakaté)

Benfica-Salisburgo 0-2 (15' rig. Simic, 51' Gloukh)

Real Sociedad-Inter 1-1 (4' Brais Mendez, 87' Lautaro Martinez)