Champions League, Lazio-Atletico Madrid 1-1: Provedel pareggia al 95'. Il Man City vince in rimonta, successi anche per Barça, Porto e Psg

Inizia oggi la stagione 2023/24 in Champions League: in serata la Lazio all'Olimpico pareggia 1-1 con l'Atletico Madrid nel recupero grazie ad una rete di testa del portiere Provedel. Il Manchester City di Guardiola in casa va in svantaggio e poi rimonta battendo la Stella Rossa 3-1, vincono anche Barcellona, Porto, Paris Saint-Germain e Feyenoord.

I risultati finali:

Lazio-Atletico Madrid 1-1 (29' Barrios, 90'+5' Provedel)

Feyenoord-Celtic 2-0 (45'+2' Stengs, 76' Jahanbakhsh)

Psg-Borussia Dortmund 2-0 (49' rig. Mbappé, 58' Hakimi)

Manchester City-Stella Rossa 3-1 (45' Bukari, 47' e 60' Alvarez, 73' Rodri)

Barcellona-Anversa 5-0 (11' e 66' Joao Felix, 19' Lewandowski, 22' aut. Bataille, 54' Gavi)

Shakhtar Donetsk-Porto 1-3 (8' e 15' Galeno, 13' Kelsy, 29' Taremi)