Conference League, Fiorentina-Rapid Vienna 2-0: i viola accedono alla fase ai gironi

Rimonta riuscita per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che dopo la sconfitta all'andata (1-0) in casa del Rapid Vienna vince 2-0 davanti ai propri tifosi e vola alla fase ai gironi della Conference League. Decisiva una doppietta di Nico Gonzalez, giocatore sempre più importante per l'attacco viola. Ospiti subito pericolosi al 6' con una traversa colpita da Mayulu, ma da qui in avanti la spinta dei padroni di casa cresce notevolmente. In due minuti Nzola manca due occasioni importanti, poi nella ripresa al 60' ci pensa Nico Gonzalez a ristabilire il risultato dell'andata con un tocco ravvicinato. Al 75' Mandragora colpisce la traversa e al 90' è ancora l'argentino a segnare su rigore il gol del definitivo 2-0. Rimonta completata e Fiorentina che può festeggiare l'accesso alla fase ai gironi della competizione europea.