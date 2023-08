Abbonamenti coppe: staccate 41.000 tessere. Rimasti pochi posti in Distinti Nord

È boom di abbonamenti anche per quanto riguarda le coppe. Sono state staccate, infatti, già 41mila tessere. C'è tempo fino a domani alle ore 16 e sono rimasti pochissimi posti in Distinti Nord. I tifosi che hanno scelto di acquistarlo avranno l'ingresso per le tre gare di Europa League e per l'ottavo di finale di Coppa Italia.