Uefa: dalla stagione 2024/25 stop alle retrocessioni da una coppa all'altra

C'è aria di cambiamenti in casa Uefa, a partire dalla norma che finora prevedeva la retrocessione di alcuni club da una coppa europea all'altra. Secondo il sito di calcio e finanza la norma è destinata a scomparire dalla stagione 2024/25. Una regola sottolineata in maniera negativa da Mourinho in una conferenza stampa di diverse settimane fa: "Se vince l’Europa League una squadra che è stata eliminata dalla Champions non ha significato per me perché noi siamo qui dall’inizio".

A tal proposito questa è la nota in un documento Uefa analizzato dal sito stesso: "Al termine della fase a gironi, in ciascuna delle competizioni le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione)".

