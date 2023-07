Uefa: caso multi-proprietà, accettate le iscrizioni di Milan e Tolosa

Milan e Tolosa potranno partecipare alle rispettive coppe europee, Champions ed Europa League, nella prossima stagione. Il Tolosa, 13esimo in campionato ma vincitore della coppa nazionale e per questo qualificato alla competizione europea, rischiava di essere escluso dall'Uefa per 'colpa' del Milan. Il fondo di investimento americano RedBird Capital Partners, azionista di maggioranza del club rossonero da giugno 2022, è proprietario del Tolosa.

Il Milan è qualificato in Champions e ad essere privilegiata sarebbe stata la competizione principale: quindi a rischiare sarebbe stato proprio il Tolosa. Una situazione simile riguardava anche Aston Villa-Vitoria Guimaraes e Brighton-Union Saint-Gilloise. Ora, la decisione dell'Uefa che ha dato il via libera.

Come si legge nella nota diramata, infatti, si legge che "la Prima Camera del CFCB ha accettato l'ammissione dei suddetti club", quindi anche gli altri quattro coinvolti, "alle competizioni Uefa per club per la stagione 2023/24". È stato quindi rilevato che "le modifiche significative implementate hanno portato i club a conformarsi alla regola della proprietà multi-club".