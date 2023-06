Siviglia-Roma: rapida stretta di mano tra Mourinho e Ryan Friedkin dopo il match. Dan è andato via come fa sempre

Prima il discorso alla squadra in campo ("Resto qui per voi"), poi le lacrime tra un'intervista e la conferenza stampa, fino alla maglietta regalata a un bambino e al ritorno in aereo a Roma. È stato questo il post partita di José Mourinho, alla prima finale di una grande competizione europea persa nella sua storia da allenatore. Come riporta il quotidiano romano, lo Special One ha cercato innanzitutto di tirare su il morale dei calciatori, ribadendo loro: "Siamo noi, siamo solo noi".

Al termine del match, il portoghese ha anche incontrato il vice presidente della Roma, Ryan Friedkin, con cui ha scambiato una rapida stretta di mano, mentre il presidente Dan è andato via come è solito fare.

