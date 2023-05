FOTO e VIDEO - Siviglia-Roma: Mourinho regala la sua medaglia a un tifoso dopo la sconfitta

La delusione per la finale di Europa League è ancora forte, non solo tra i tifosi giallorossi ma anche nel gruppo Roma, dirigenti e giocatori. A fine partita il tecnico José Mourinho ha deciso di regalare a un tifoso la medaglia ricevuta pochi minuti prima, un modo per il portoghese di ringraziare una tifoseria che mai ha fatto mancare a lui e tutta la squadra il giusto supporto.

? José Mourinho threw his runners-up medal into the crowd. pic.twitter.com/lgDwKAu9Ul — talkSPORT (@talkSPORT) May 31, 2023