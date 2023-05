Siviglia-Roma, Bounou: "Serve calma per affrontare certe partite, complimenti a tutti i ragazzi"

Al termine di Siviglia-Roma, ha parlato il portiere degli andalusi Yassine Bounou, protagonista durante i rigori con due penalty parati. Le sue parole:

"Ho vissuto molti momenti come questo e ho capito che bisogna essere molto calmi per affrontarli. Anche i miei colleghi mi danno molta calma e sicurezza. Congratulazioni a tutti i ragazzi e a tutta Siviglia. Quest'anno è stato ricco di emozioni, tra la Coppa del Mondo e oggi. A volte non analizzi davvero cosa sta succedendo. Ho sempre detto che sono un uomo del club, pronto a difendere il Siviglia. Mendilibar si fidava di me e devo ripagare la sua fiducia."