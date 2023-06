Ranking UEFA, la Roma sale al decimo posto grazie ai 97mila punti ottenuti nelle ultime cinque stagioni

Nonostante la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, il ranking UEFA sorride alla Roma. I giallorossi, infatti, sono saliti al decimo posto in classifica grazie ai 97mila punti ottenuti nelle ultime cinque stagioni (17mila della stagione 2018/19, 11mila 2019/20, 24mila 2020/21, 23mila 2021/22 e 22mila 2022/23). La prima italiana è la Juventus (ottava a quota 101mila punti), mentre dopo la Roma c'è l'Inter (undicesima a quota 96mila). I nerazzurri potrebbero superare i capitolini grazie alla finale di Champions League contro il Manchester City, in programma il 10 giugno.

(uefa.com)

