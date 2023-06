Inter, Inzaghi: "Dispiaciuto per Roma e Fiorentina, hanno fatto due ottime partite"

Domani sera l'Inter di Simone Inzaghi andrà di scena a Istanbul per giocarsi la finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Si conclude così il trittico di finali italiane che finora ha visto purtroppo solamente sconfitte, per Roma e Fiorentina. Ne ha parlato il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa pre-partita, pensando anche alla possibilità di una vittoria della sua squadra: "Sarebbe importante per tutto il nostro movimento, sono molto dispiaciuto per Roma e Fiorentina che hanno fatto due ottime partite ma hanno perso. Ma indipendentemente di come finirà la nostra partita, credo che quest'anno sia stato raggiunto un grande traguardo. È stato un bellissimo segnale per il calcio italiano".