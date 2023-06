Il West Ham vince la Conference League: battuta la Fiorentina per 2-1

La Conference League vola in Inghilterra. E' andata in scena alle 21, all'Eden Aréna di Praga la finale della seconda edizione di Conference League tra Fiorentina e West Ham, vinta per 2-1 dagli inglesi. Ai viola, alla ricerca del successo europeo non basta però la rete di Bonaventura, che risponde al gol di Benrahma trovato su calcio di rigore. Al 90' Bowen mette a segno il gol vittoria che regala la Conference League al West Ham.