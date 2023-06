Fiorentina, Italiano: "Mi è dispiaciuto tantissimo non vedere la Roma gioire"

La Fiorentina si sta preparando all'attesa finale di Conference League di domani sera contro il West Ham, con il tecnico Vincenzo Italiano che ha parlato oggi nella conferenza pre-partita. L'allenatore ne ha approfittato anche per dire la sua sulla sconfitta della Roma in finale di Europa League, l'altra italiana insieme all'Inter ad essere arrivata all'atto conclusivo di una competizione europea: "Mi è dispiaciuto tantissimo non vedere la Roma gioire visto che era la prima italiana in finale. Ora tocca a noi in una partita molto complicata, poi toccherà all'Inter. Il calcio italiano sta confermando di essere in grande crescita con queste tre finali europee ed è un motivo di orgoglio. Ora sta a noi, faremo di tutto per arrivare a gioire".