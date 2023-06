Europa League: Smalling, Matic, Pellegrini e Dybala inseriti nella squadra della stagione (FOTO)

Conclusa l'Europa League con la finale tra Siviglia e Roma alla Puskas Arena di Budapest, vinta dagli spagnoli ai rigori, è stata stilata la squadra della stagione con gli undici giocatori migliori di questa edizione della competizione europea. Tra gli undici sono presenti anche quattro romanisti: Chris Smalling, Nemanja Matic, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala.

Questa la formazione: Bounou; Navas, Tah, Smalling, Acuna; Rakitic, Matic, Pellegrini; Dybala, Boniface, Rashford.

Introducing the Europa League Team of the Season, selected by UEFA's Technical Observer panel ✨#UEL pic.twitter.com/qaecTtoirP

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 4, 2023