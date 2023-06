Dall'Inghilterra: Mourinho rischia una squalifica per la sfuriata contro Taylor nel parcheggio

José Mourinho potrebbe essere squalificato dalla UEFA per la sfuriata nei confronti dell'arbitro Anthony Taylor, nel parcheggio della Puskas Arena di Budapest, al termine della finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia. Lo Special One ha definito il direttore di gara inglese "una f*****a disgrazia", prima di mandarlo anche a quel paese in italiano e di congratularsi ironicamente con lui.

A calmare la situazione e ad allontanare Mourinho è stato Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della UEFA. La federazione calcistica europea ha confermato che aspetterà il rapporto di Taylor prima di intraprendere ulteriori azioni nei confronti del portoghese, ma la sua condotta potrebbe portare a una multa e una squalifica. È probabile che le misure siano comunicate la prossima settimana, dopo uno studio del video della scena e il rapporto dell'arbitro. Lo riporta il giornale inglese.

(mirror.co.uk)

