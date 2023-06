Conference League, esclusa l'Osasuna per combine nel 2013. Gli spagnoli: "Uefa forte coi deboli"

L'Uefa colpisce l'Osasuna, escludendola dalla prossima Conference League per un coinvolgimento nello scandalo di partite truccate in Liga nel 2013. Dura la replica del club spagnolo che in un comunicato ufficiale scrive: "UEFA, forte con i deboli e debole con i forti". Nell'ultima stagione l'Osasuna ha chiuso al 7° posto, con 53 punti, davanti all'Athletic Club.

