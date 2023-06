Conference League: ad Atente la finale del 2024, nel 2025 si giocherà a Breslavia (COMUNICATO)

La UEFA ha svelato le sedi in cui si giocherà la finale di Conference League nel 2024 e nel 2025 e si tratta rispettivamente di Atene (Grecia) e Breslavia (Polonia). Ecco la nota ufficiale: "Il Comitato Esecutivo ha nominato lo stadio Agia Sophia di Atene (stadio AEK) e Breslavia (WKS Śląsk Wrocław) rispettivamente per le finali di UEFA Europa Conference League nel 2024 e nel 2025.

Per quanto riguarda Atene, poiché lo stadio è nuovo di zecca e mai gestito dal club in un contesto internazionale, la UEFA fornirà consulenza e un periodo di osservazione fino a novembre 2023 riguardante le partite giocate dall'AEK Athens FC nelle competizioni UEFA. Verranno esaminate anche le gare disputate dalla nazionale greca valide per le qualificazioni a EURO 2024. La conferma dell'assegnazione avverrà a dicembre".

(uefa.com)

