Champions League, Manchester City-Inter 1-0: Rodri regala la coppa a Guardiola

La stagione calcistica 2022/23 va definitivamente in archivio con la finale di Champions League che ha visto il Manchester City trionfare sull'Inter per 1-0, con gol decisivo di Rodri. Dopo il gol, arrivato nella ripresa, le migliori occasioni per pareggiare ce l'hanno Di Marco, che colpisce una traversa e sul rimbalzo prende Lukaku, che sempre di testa avrà un'altra occasione importante poco dopo.