VIDEO - Siviglia-Roma, Mendilibar abbraccia Mou durante l'intervista: "Onorato di confrontarmi con lui"

SKY SPORT - Alla vigilia di Siviglia-Roma, finale di Europa League in scena domani sera alla Puskas Arena di Budapest, il tecnico del club andaluso José Luis Mendilibar ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva. E durante l'intervista è passato José Mourinho, che ha salutato e abbracciato Mendilibar: "Gli ho detto che sono onorato di confrontarmi con lui, che ha preso parte a tante finali mentre per me è la prima", ha detto lo spagnolo.

"Sarà una finale equilibrata. Cercheremo di proporre il nostro gioco. Come penso farà la Roma. Anche il loro è un calcio verticale, con giocatori bravi nel proporsi e ripartire. E molto pericolosi - ha aggiunto Mendilibar -. È una finale, ma né io né i miei giocatori vogliamo stare lì a pensarci troppo. Credo che il miglior modo di affrontarla sia di prepararsi normalmente. Non è una partita come le altre, ma la prepariamo come se lo fosse, anche se in palio c'è un trofeo internazionale. Credo che la normalità sia il modo migliore per arrivare pronti a questo appuntamento".

