VIDEO - Siviglia-Roma, la rifinitura degli spagnoli alla Puskás Aréna: assente Badé

Il Siviglia è arrivato da qualche ora a Budapest, dove domani sera si svolgerà la finale di Europa League contro la Roma. Dopo la conferenza stampa pre-partita dove hanno parlato il tecnico Mendilibar, Rakitic e Jesus Navas i giocatori sono andati direttamente sul campo della Puskàs Aréna, per la rifinitura della vigilia. Tra gli assenti spicca il nome del difensore francese Badé, col giocatore che non ha preso parte alla partitella e non ci sarà domani. In difesa è stato provato Marcao.