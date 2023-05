Per il triennio 2024/2027 le coppe europee saranno trasmesse ancora da Sky: l'emittente, infatti, ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione di 185 delle 203 partite a stagione della Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di Europa League e Conference League. Lo comunica l'emittente televisiva sul suo sito ufficiale.

(sport.sky.it)

