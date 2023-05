Siviglia, ultimo allenamento prima del viaggio a Budapest: rientra Fernando. Domani la rifinitura alla Puskas Arena

Questa mattina il Siviglia ha svolto l'ultimo allenamento in Spagna, prima della partenza per Budapest, dove mercoledì alle ore 21 giocherà la finale di Europa League contro la Roma. Lo rende noto il club andaluso con una nota sul proprio sito ufficiale, spiegando come la seduta, effettuata sotto gli occhi di proprietà e dirigenza (presente anche il direttore sportivo Monchi), abbia visto il ritorno di Fernando. Domani, quando la squadra di José Luis Mendilibar sarà già in Ungheria, si svolgerà la rifinitura presso la Puskas Arena, subito dopo la conferenza stampa di vigilia.

(sevillafc.es)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE