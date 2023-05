Siviglia, Telles: "Dopo una stagione difficile speriamo di vincere la finale"

BE SOCCER - Dopo il pareggio col Betis per 0-0, ha parlato il terzino sinistro del Siviglia, Alex Telles: "Mi sento bene, con fiducia. Io e Marcos (Acuña) parliamo e ci aiutiamo molto. Chi gioca gioca, basta che il Siviglia vinca. Mi sento bene, fiducioso. La squadra mi dà molta fiducia e mi aiuta il più possibile. Se dovrò giocare la finale perché Acuña non potrà, darò il massimo, ma devo recuperare e riposare per la prossima partita e dare il massimo. Stiamo giocando bene nonostante le rotazioni. La finale? Ovviamente le cose ti passano per la testa. È la mia seconda finale europea. E naturalmente mi viene in mente di fare la differenza, ma l'importante è che il Siviglia vinca. Abbiamo avuto una stagione difficile e speriamo di poter vincere la finale".

