Siviglia, Suso: "Roma costruita come vuole Mourinho. Per noi l'Europa League è una competizione diversa"

DAZN - Dopo aver eliminato la Juventus in semifinale, il Siviglia sarà l'avversario della Roma in finale di Europa League a Budapest. Dopo la partita Suso ha commentato proprio la formazione giallorossi ai microfoni della piattaforma sportiva: "La Roma ha una squadra costruita come vuole Mourinho, sa quello che fa. Mourinho è un grandissimo allenatore, sa giocare la finale ma anche noi. L'Europa League è diversa per il Siviglia, manca ancora tanto. Ci sono alcune partite di Liga da giocare e avremo tempo per pensare alla finale":