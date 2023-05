Siviglia, seduta prima del Real Madrid: assenti En-Nesyri, Fernando e Loïc Badé

Il Siviglia ha svolto la seduta di rifinitura mattutina in vista della sfida di sabato contro il Real Madrid, con un occhio di riguardo alla finale di Europa League contro la Roma. Come ha riportato su Twitter José Manuel Rodríguez, giornalista di BeSoccer Sevilla, Marcao, Jordan e Nianzou si allenano con la squadra, mentre sono assenti En-Nesyri, Fernando e Loïc Badé. Possibilità di convocazione invece per i giovani Hormigo, Manu Bueno, Johansson, Isaac, Capi, Musa, Xavi Sintes e Matías Árbol.

? Entrenamiento #SevillaFC: ✅ Marcao, Jordán y Nianzou entrenan con el equipo. ❌ Ausencias: En-Nesyri, Fernando y Loïc Badé. ? Hormigo, Manu Bueno, Johansson, Isaac, Capi, Musa, Xavi Sintes y Matías Árbol. [@BesoccerSevilla] — José Manuel Rodríguez (@jmrodriguezper) May 26, 2023