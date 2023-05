Siviglia-Roma: un posto 'last minute' per Budapest. L'Uefa aveva rimesso in vendita biglietti non assegnati

Immaginate che qualcuno, di colpo, oggi rompa la vostra routine dicendovi 5 parole: "Vuoi un biglietto per Budapest?". Probabilmente sgranereste gli occhi, rincorrereste qualche scorta di saliva per la bocca, per poi chiedere di ripetere.

"Vuoi un biglietto per Budapest?" l'ha detto l'Uefa, all'improvviso, sul proprio sito ufficiale nel pomeriggio. Una scelta dell'organizzazione europea in seguito al mancato ritiro da parte di tifosi che erano stati estratti nel sorteggio per l'assegnazione di una parte di biglietti. Quel cartello "sold out" è stato girato solo per poco, come immaginabile, poi i tifosi che avevano già partecipato senza successo alla lotteria, contattati dall'Uefa, si sono accaparrati il bottino rimasto. Per appendere di nuovo, stavolta definitivamente, il messaggio del tutto esaurito.