Siviglia-Roma: tutte le indicazioni per i tifosi in trasferta

E' il momento in cui migliaia di tifosi della Roma sono in viaggio per raggiungere Budapest, dove domani sera la squadra di Mourinho sfiderà il Siviglia per la finale di Europa League.

In un dettagliato articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Roma elenca una serie di indicazioni importanti da chi sarà in trasferta domani: da come arrivare allo stadio in base al mezzo di trasporto utilizzato, al meeting point, nella zona di Városliget, alle modalità per scaricare il biglietto.

