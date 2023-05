Siviglia-Roma: scontri tra tifosi spagnoli e ultras polacchi nei pressi della fan zone (VIDEO)

Purtroppo non tardano ad arrivare gli aggiornamenti su disordini tra tifoserie nelle ore precedenti alla finale di Europa League tra Siviglia e Roma. A sorpresa però a rendersi protagonisti di un vero e proprio assalto alla fan zone degli spagnoli sono stati un gruppo di circa 8 tifosi dello Slask Wroclaw, squadra del campionato polacco, che hanno aggredito gli ospiti lanciando sedie e fumogeni.

(Foto @hooliganscz1999)

31.05.2023, Sevilla - Roma in Budapest, Small groups of 7-8 from Slask Wroclaw around Sevilla fan zone https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/p88HyZQ5QS

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 31, 2023