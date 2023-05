Siviglia-Roma: niente ulteriori biglietti in vendita per i giallorossi, riscattato il 100% dei codici

La Roma, dopo il prossimo impegno in campionato con la Fiorentina in programma sabato al Franchi, si prepara all'atteso appuntamento contro il Siviglia in finale di Europa League in scena alla Puskas Arena il 31 maggio. Non ci saranno ulteriori biglietti in vendita per i tifosi giallorossi per la finale da parte della Roma. È stato riscattato il 100% dei codici, validi per ritirare i biglietti per assistere a Siviglia-Roma.

LR24