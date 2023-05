SIVIGLIA-ROMA: le probabili formazioni. Dybala dalla panchina, davanti El Shaarawy-Abraham. Dietro Ibanez, Celik a destra

Il giorno è arrivato. Questa sera la Roma farà il suo ingresso in campo alla 'Puskas Arena' per sfidare il Siviglia nell'ultimo atto dell'Europa League 2022/23. Lo farà, senza dubbio alcuno per i quotidiani, protetta da Rui Patricio, con Mancini, Smalling e Ibanez, che dunque ha vinto il ballottaggio con Llorente, come terzetto difensivo.

Tutti certi anche che saranno Celik e Spinazzola i motori esterni della squadra, con Cristante, Matic e Pellegrini che compongono la cerniera centrale. Solo un quotidiano, di quelli presi in esame, lancia Dybala dal 1', per tutti gli altri sarà El Shaarawy ad affiancare Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI:

IL TEMPO

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, El Shaarawy.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Dybala

IL MESSAGGERO

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibáñez; Çelik, Cristante, Matić, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Abraham