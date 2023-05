Siviglia-Roma, la moviola. Ibanez interviene sul pallone, il VAR toglie il rigore. Moltissimi dubbi sul tocco di braccio di Fernando

Alla Puskas Arena di Budapest va in scena alle ore 21 la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. L'arbitro della delicatissima partita è l'inglese Anthony Taylor, il quale è affiancato nel ruolo di assistenti dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Il IV Uomo è Michael Oliver, mentre al VAR c'è Stuart Attwell (aiutato da Bastian Dankert). L'AVAR è Chris Cavanagh.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

81' - Cross di Matic, la palla finisce sul braccio (largo) di Fernando: nessun richiamo al VAR e niente rigore.

75' - L’arbitro concede un rigore in favore del Siviglia, ma il VAR lo richiama al monitor: l’intervento di Ibanez è nettamente sul pallone e non su Ocampos, motivo per cui Taylor toglie il penalty.

73' - Celik trattiene Lamela: ammonito.

65' - Ammonito Rakitic per un fallo su Celik. Poi l'arbitro estrae un altro cartellino giallo e sanziona anche Cristante.

48' - Terza ammonizione per la Roma, questa volta è il turno di Mancini.

45' - Giallo per Pellegrini per simulazione all'interno dell'area del Siviglia.

37' - Ammonito Mir (in panchina) per proteste.

31' - Gudelj spazza e colpisce con il piede Abraham sul volto nell'area di rigore degli spagnoli: l'arbitro, dopo un breve check del VAR, fa continuare.

22' - Ammonito Matic per un fallo su Ocampos: l'arbitro sanziona il braccio largo.