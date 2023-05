Siviglia-Roma, il programma della vigilia: rifinitura alle 11 a Trigoria, conferenza di Mourinho e due giocatori alle 17.45

Si avvicina lo storico appuntamento a Budapest: dopo la sfida di campionato con la Fiorentina in programma domani, la Roma affronterà il Siviglia in finale di Europa League il 31 maggio alla Puskas Arena. Alla vigilia del match, martedì 30, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura al "Fulvio Bernardini" di Trigoria alle 11 e sarà un allenamento aperto alla stampa, dopo è prevista la partenza della squadra per Budapest e José Mourinho interverrà in conferenza stampa insieme a due giocatori alle 17.45.

Per quanto riguarda il Siviglia, Mendilibar parlerà in conferenza accompagnato da due calciatori alle 18.45 e a seguire, alle 19.30, gli spagnoli effettueranno l'ultimo allenamento prima della finale.