Siviglia-Roma, i 23 convocati di Mendilibar: ok Fernando. A Budapest con la squadra anche lo squalificato Acuña

A due giorni dalla finale di Europa League in programma alla Puskas Arena contro la Roma, il tecnico del club andaluso, José Luis Mendilibar, ha diramato la lista dei convocati: sono 23 i giocatori a disposizione dell'allenatore, è presente nell'elenco anche Fernando. Inoltre, anche lo squalificato Acuña e Tecatito e Pape Gueye, non presenti in lista Uefa, seguiranno la squadra a Budapest. Domani il Siviglia svolgerà la rifinitura alla Puskas Arena, dopo la conferenza stampa di Mendilibar.

La lista dei convocati:

Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Montiel, Nianzou, Badé, Marcao, Rekik, Alex Telles, Gudelj, Fernando, Joan Jordán, Manu Bueno, Óliver Torres, Rakitic, Lamela, Ocampos, Suso, Papu Gomez, Bryan Gil, Rafa Mir, En-Nesyri.

(sevillafc.es)

