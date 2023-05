Siviglia-Roma, Gravina: "Sarò a Budapest a vedere la finale"

Durante la cerimonia di premiazione per il Premio Prisco 2023, svoltasi questa mattina a Chieti, ha parlato il presidente della Figc e vice presidente Uefa Gabriele Gravina, che ha manifestato la sua soddisfazione per il raggiungimento di tre finali europee da parte di tre club italiani: "Andrò a seguire le finali Uefa da tifoso delle squadre italiane e non ho paura a riconoscere che è stata un'annata straordinaria. Sarò il 31 a Budapest, il 7 giugno a Praga e il 10 giugno a Istanbul a tifare le nostre squadre italiane".