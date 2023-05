Siviglia-Roma, Dybala nella storia: è il secondo giallorosso straniero a segnare in una finale europea dopo Manfredini

La finale di Europa League tra Siviglia e Roma è stata sbloccata dal solito Dybala, il quale, solo davanti a Bono, non ha sbagliato e ha portato in vantaggio i giallorossi al 35'. Il gol della 'Joya' rappresenta un piccolo record, infatti l'argentino è solamente il secondo giocatore straniero a segnare con la Roma in una finale di una grande competizione europea dopo Pedro Manfredini (doppietta nella Coppa delle Fiere del 1961 v Birmingham). A riportarlo il portale di statistiche OptaPaolo.

