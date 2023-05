Nella partita più importante della stagione, la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, non poteva mancare il supporto del presidente giallorosso Dan Friedkin e suo figlio Ryan. I due hanno seguito la squadra allo stadio fin dal primo momento della loro acquisizione, e da pochi minuti sono arrivati alla Puskás Aréna per seguire ancora una volta il gruppo in questo momento così decisivo. Manca sempre meno al fischio d'inizio.