Siviglia-Roma: file chilometriche dei tifosi giallorossi nei prefiltraggi per entrare allo stadio (FOTO)

Che la finale di Europa League contro il Siviglia fosse una partita sentitissima da tutto il tifo giallorosso era ormai cosa nota da tempo. Perciò non stupisce che l'affluenza dei tifosi verso la Puskás Aréna, a poche ore dal fischio d'inizio, abbia raggiunto in poco tempo proporzioni gigantesche. Alcuni sono già entrati da pochi minuti, mentre molti altri sono in fila nei prefiltraggi che permetteranno poi l'ingresso definitivo allo stadio di Budapest. Come previsto, atmosfera a dir poco infuocata.