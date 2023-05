Siviglia-Roma: abbraccio tra Totti e Monchi prima della finale (FOTO)

Si era presentato a Roma annunciando il ritiro al calcio giocato di una bandiera storica come Francesco Totti. Poi due anni da direttore sportivo con pochi alti e tanti bassi, prima del ritorno in Spagna al Siviglia. L'esperienza di Ramon Monchi nella capitale non è stata esaltante, ma nonostante ciò l'ex capitano ha comunque voluto salutare lo spagnolo, abbracciandolo sul campo della Puskás Aréna prima della finale di Europa League tra Siviglia e Roma.

Lo storico numero 10 ha abbracciato poi anche i giocatori della Roma, per dargli supporto morale in vista di questa sfida decisiva.