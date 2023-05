Siviglia: pronto il ricorso per la squalifica di Acuña

Marcos Javier Acuña non sarà a disposizione per la finale di Europa League dopo l'espulsione rimediata nella semifinale con la Juventus. Il Siviglia, però, non ha intenzione di arrendersi e presenterà ricorso per riavere il proprio terzino sinistro nella sfida di Budapest contro la Roma. Tuttavia, il tecnico degli andalusi dopo il derby col Betis non si è mostrato così ottimista sulla vicenda: "Se si viene ammoniti per perdita di tempo e l’arbitro lo scrive, sarà difficile riaverlo con noi".