SKY SPORT - Prima del fischio d'inizio di Siviglia-Juventus, ritorno delle semifinali di Europa League, l'attuale direttore sportivo del club spagnolo, ed ex giallorosso, Monchi ha parlato anche della possibilità di incontrare in finale la Roma, impegnata questa sera in casa del Bayer Leverkusen. "Finalissima con la Roma? Magari perché significherebbe che il Siviglia è in finale e perché la Roma è un club a cui voglio bene", le sue parole all'emittente televisiva.